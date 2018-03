Macarena Vélez le dice ‘tía’ a Melissa Loza

La joven Macarena Vélez le declaró la guerra a Melissa Loza durante la competencia de ‘Torta en la cara’ del reality ‘Esto es guerra’. La excombatiente se nota que se lleva para nada con la chimbotana y cuando perdió el reto pidió su revancha con un comentario provocador.

“Quiero mi revancha con la ‘ohhhdiosa’”, dijo la integrante de ‘Los retadores’, recordando el apelativo que anteriormente le puso Ivana Yturbe a la modelo. Tras ello, Melissa respondió: “Eso de odiosa ya lo he escuchado antes del clan con los que paras. Es chiste repetido” y la nueva integrante sentenció: “entonces diré tiosa. Creo que ya las mayores cumplieron su ciclo”.

“Qué falta de respeto. Hay que respetar a sus mayores (risas). Las mejores competidoras somos las máster”, declaró Melissa, quien no considera a Macarena.

Ante tanta referencia a Ivana, Mario salió en defensa de su pareja: “No me quiero meter en problemas de mujeres, no metan a terceras personas… Si Ivana está tranquila, no la mencionen, no metan cizaña, mátense entre ustedes aquí nomás”, acotó.