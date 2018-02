Macarena Vélez revela que no la trataron bien

Para sorpresa de sus seguidores, Macarena Vélez fue presentada como la nueva ‘bomba’ de ‘Esto es guerra’. La recordada ‘mujer increíble’ de ‘Combate’, indicó que el reality de ATV no la supo valorar, por ello se pasó a las filas de América Televisión.

“Me propusieron de los dos lados, pero creo que mucha gente se dio cuenta que nunca me eliminaron del otro reality (Combate), salí como mejor combatiente. No supieron valorarme, me dejaron ir, quisieron volver a tenerme pero yo ya sentía ese mal sabor”, indicó la joven empresaria. (V.R)