Maduro no deja ingresar toneladas de ayuda para Venezuela

Cúcuta. Los camiones con ayuda humanitaria de Estados Unidos, destinadas a Venezuela llegaron a Cúcuta, en la frontera de Colombia, constató un equipo de la AFP en la zona. Cerca de una decena de vehículos cargados de ayudas entraron al centro de acopio dispuesto por las autoridades colombianas, como parte de un llamado urgente del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.

“En los próximas días llegarán más cargamentos, a los que se sumarán otros que arribarán a Brasil y a una isla caribeña por definir”, agregó la entidad. Sin embargo aún no hay fecha de salida y la forma en la que cruzarán a Venezuela es un misterio, pues el gobierno de Nicolás Maduro, el cual ya no es reconocido por EEUU, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, anunció que no permitirá su entrada.