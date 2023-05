Compartir Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina afirmó que se le dio mucha importancia a Dayanita en el último programa de JB.

Sin pelos en la lengua

En la última edición de Magaly TV la Firme, la conductora criticó a Jorge Benavides por haberle dedicado un segmento de su programa a su ex trabajadora «Dayanita»

«Creo que esto le ha dado a ella como que se ha sentido más importante. Darle tanto vuelo, tampoco a uno de los personajes que pasan y seguirán pasando por su programa, creo que tampoco es. Finalmente el programa se llama Jorge Benavides no se llama Dayanita», dijo inicialmente la «Urraca».

Además, recalcó que fue incómodo ver Jorge respondiendo las declaraciones de Dayanita, ya que jamás ha tenido que realizar algo similar para defender su trato hacia sus trabajadores.

«Yo creo que eso fue demasiado. Yo creo que jamás debió contestarle en un tono humorístico o satírico, pero sentarle es darle demasiada importancia, Jorge Benavides, que no lo merece», finalizó la conductora.

Dayanita ‘se cierra’

La cómica recientemente fue entrevista por Mandé quién Mandé programa del canal 4 para aclarar lo dicho por su ex jefe Jorge Benavides.

Nuevamente, Dayanita aseguró que jamás habló mal del humorista y que solo respondió a lo que le preguntaron sin intención de ‘maletear’ a alguien.

“Bueno, primero, ante todo, quiero agradecer a todos como en su momento siempre agradecido porque yo hasta el día de hoy sé que no hablé mal. Sé que no hablé lo que no debía. Me hicieron una pregunta y yo traté de responder, pero hablar mal de mi exjefe y mis excompañeros, yo nunca hablé mal», afirmó Dayanita.

Asimismo, hizo hincapié en que jamás a ‘rajado’ de sus ex compañeros y de su ex jefe ya que fue él quien le permitió estar donde está gracias al cariño y preferencia de su público.

«Al contrario, como en algún momento lo he dicho, estoy agradecida con todos, agradecida con mi exjefe porque gracias a él y gracias al programa he recibido el cariño de las personas y hasta ahora lo sigo recibiendo”», indicó Dayanita.

En roches con JB

Cómo se recuerda, la cómica Dayanita se presentó en el programa de la «Chola Chabuca» y reveló como era su trato y ambiente laboral en su ex casa de trabajo.

«No tenía contrato, sólo me decía ‘Dayanita continuamos trabajando'», dijo la cómica haciendo quedar mal a Jorge Benavides.

Estas declaraciones habrían incomodado a JB al tener que pronunciarse a través de su programa para desbaratar está versión y demostrar que siempre les ha dado una oportunidad para crecer a sus trabajadores.

JB le abre camino a Dayanita

Hace 5 años Jorge Benavides llamó para que trabaje en sus filas a la popular «Dayanita», ganándose la preferencia del público con sus ocurrencias.

El humorista le ofreció diversos papeles para que se desarrolle en varios ambientes y se acople a todo el equipo del programa de JB.

Gracias a su esfuerzo, Dayanita se fue abriendo camino en el mundo de la comicidad y facturando gracias a su talento.

Estas ganancias permitieron que la cómica se haga algunos «retoquitos» en el cuerpo luciendo más regia que nunca.