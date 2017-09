Magaly hunde a Arlett

Con todo. La cantante y actriz, Magaly Solier, publico en su cuenta de Facebook un polémico audio entre su esposo Plinio Mendoza y Arlette Contreras, que revelaría más de un secreto. Este audio, publicado el pasado 24 de agosto en YouTube, se escucha a ambos para verse en la ciudad de Huanta, en Ayacucho. Pero lo más curioso es que Plinio le pide a Arlette ir a la reunión “presentable” y hasta la llama “Mamacita, linda preciosa”.

En el audio, se escucha a Arlette Contreras incómoda, pues estarían hablando del juicio con Adriano Pozo, de acuerdo a la fecha. “Me duele la cabeza de tan solo pensar (…) Plinio yo no quiero. En mi cabeza pasan muchas cosas y puedo imaginarme lo peor. Yo tampoco quiero desconfiar de ti. O sea tú eres mi amigo y yo la verdad no quiero saber de ese tema. No quiero saber nada porque me pone mal. No quiero saber nada”, dice la activista en el audio. Sin embargo, Erick Plinio llama “tonta” a Arlett Contreras por su rechazo y le dice: “Es de cariño. Ya mamacita linda preciosa”.