Magaly Medina con las horas contadas

El periodista Ricardo Rondón reveló que Jefferson Farfán ya le envió una carta notarial a Magaly Medina exigiéndole que se rectifique en un plazo de 24 horas por afirmar que él había aceptado una entrevista para su nuevo programa ‘La purita verdad’ en Rusia.

“Hasta donde tengo entendido, Jefferson (Farfán) ya mandó la carta notarial. Él habrá dicho en nuestro programa ‘En boca de todos’ que le da un plazo a ratificarse, pero eso no tiene validez hasta que lo haga con un documento. La carta notarial ya debe estar en sus manos. También tengo entendido que el medio (Latina) ya le pidió a Jefferson las disculpas del caso para zanjar el tema”, sostuvo el panelista del mencionado espacio de América Televisión.

-¿Por qué crees que Magaly no respondió hoy (ayer) en su programa?

El que calla, otorga. No olvides que una vez rompió una carta notarial y le salió cara esa burla, con la ley no se juega.

-¿Qué le recomendarías?

Yo no puedo recomendarle las cosas a nadie, pero sí sería bueno que se compre diez céntimos de humildad porque está claro que con la soberbia no se llega a nada. Cuando uno se equivoca tiene que pedir disculpas y eso no te hace más o menos, el ser humano se equivoca. Cuando me he equivocado, he pedido disculpas, eso no me quitó profesionalismo, me hace más humano para el público.

-¿Es cierto que Jefferson vendrá a Lima?

Sé que ha programado un viaje a nuestro país para evitar que se siga mencionando su nombre, de ahí nada más.

Demanda no procedería

En tanto, el abogado Luis Tudela se pronunció sobre el supuesto proceso legal que le entablaría Farfán a Magaly y dijo que no encuentra ninguna “situación” que pueda conducir a “una demanda”. “Jefferson tiene todo el derecho de negarse a darle una entrevista a la señora Magaly Medina, de ahí a que esta situación conduzca a un proceso legal no lo veo tan claro. Para que haya o se acepte una demanda tiene que haber alguna lesión, algún calificativo que dañe el honor de Farfán y yo no he escuchado nada de eso”, sostuvo el letrado.

Asimismo, Tudela considera que Latina debería hacerse presente y explicar cuáles fueron los acuerdos con Jefferson porque la periodista es solo una representante del medio de comunicación.