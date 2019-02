Magaly Medina alista contrademanda contra Nicola

No aguanta pulgas. Luego de las declaraciones que hizo Nicola Porcella en ‘Estás en todas’, donde dejó entrever que Magaly Medina lo señaló como el responsable de la fiesta del terror donde drogaron a Poly Ávila, la conductora de ATV salió al frente para lanzarle una fuerte advertencia al integrante de ‘Esto es guerra’.

“Hizo un mensaje a la Nación presidencial y lo que escuché me extraña; lo que me hace querer tomar acciones legales. Te quiero decir que puedes recibir una contrademanda por estar difamándome públicamente, por decir que yo dije estas cosas que jamás mencioné”, aseveró la periodista en respuesta a la carta notarial que recibió hace unos días.

“Cuando he estado en televisión, la defensa de la verdad ha sido mi estandarte. A mí no me vas a venir hablar de verdad porque esta investigación recién está comenzando en los fueros legales… Espero que te tranquilices, analiza y lee bien. Si quieres te mando los videos de mi programa para que los veas detenidamente para que después no peques de desinformado”, apuntó.

Medina también señaló que no cree que el guerrero haya decidido tomarse un tiempo fuera de la televisión. “¿Has pedido o te han pedido (que no salgas en televisión) hasta que todo esto se aclare o la gente se olvide un poquito?”, añadió.