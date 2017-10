Magaly Medina no se calla nada

La conductora de ‘90 Matinal’, Magaly Medina dejó mal parado a Mijael Garrido Lecca al dar a entender que fue despedido del mencionado noticiero. “Todas las personas cuando les dicen que ya no van en un programa, se sienten afectados por la ética. Mientras tienen un contrato vigente, nunca se sienten afectados por la ética. Para mí fue una sorpresa, un día llegué y ya no estaba. No lo veo, no sé nada de él”, sostuvo la popular ‘Urraca’ para un conocido portal web al culminar la edición del Miss Perú 2018.

Medina también comentó que se encuentra en una etapa maravillosa de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano, quien la acompañó al certamen de belleza.