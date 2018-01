Magaly Medina critica a Papa Francisco

Fiel a su estilo, Magaly Medina, criticó la analogía que tuvo el Papa Francisco en la homilía que brindó ayer en la iglesia las Nazarenas. El Santo Padre habló de las ‘Monjas chismosas’ y los terroristas, causando reacciones inmediatas.

Es así que a través de su cuenta de twitter, la conductora de ‘90 Matilnal’ mencionó que el chisme no es cuestión de género. “El Papa se olvida que el chisme no es una cuestión de género. La gran mayoría de chismosos que conozco son hombres“, escribió Magaly. Sin embargo, los seguidores de la Iglesia Católica criticaron que la periodista opine sobre el tema debido a su pasado televisivo. “Que tal cuajo viniendo de la principal difusora de chismes de nuestro país, ya no recuerda su bodrio de programa donde se manchaba la honra de personas”, le escribió un usuario de Twitter a la popular ‘Urraca’.