Magaly Medina destruyó a hermano de Mario Irivarren: “Qué mejor que no trabajar y traficar con droga”

Fiel a su estilo, Magaly Medina criticó duramente al hermano de Mario Irivarren, Ricardo Javier, quien fue capturado el domingo con 7 kilos de droga.

Durante la emisión de ’90 matinal’, Magaly Medina despotricó contra el detenido joven por no saber aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida. “Hace un año le dieron una beca para su hermano y que estudie Diseño Gráfico ¿Qué hizo con la beca?, ¿la utilizó o no? ¿O simplemente el chico, un vago, digo yo, se dedicó a juguetear con el delito? Qué mejor que no trabajar y no estudiar, y traficar con droga”, señaló.

De otro lado, Magaly Medina consideró que los jóvenes que hoy participan en los populares realities deberían dedicarse también a estudiar, ya que la fama no es para toda la vida.

“Muchos de los chicos reality tendrían que pensar en una profesión y en una carrera porque ser un chico reality, que yo sepa, no es carrera en ninguna parte del mundo”, sentenció.