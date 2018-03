VÍDEO | Magaly Medina confiesa que Jeffersón Farfán la invitó a su casa

Los últimos días se ha hablado mucho sobre la ‘choteada’ que le habría dado Jeffersón Farfán a Magaly Medina. Esta vez la conductora de televisión cuadró a todos los diarios que habrían levantado falsos testimonios sobre su visita a Rusia.

Primero, la conductora del nuevo programa ‘La Purita Verdad’ aclaró que ha ella la invitaron a Moscú para una entrevista con Jefferson Farfán y no fue para probar suerte. “Yo no voy a agarrar y comprar un boleto de avión solo porque voy a irme , como si estuviera, digamos, en los inicios de mi carrera, a esperar con mi camarita en las afueras de un estadio o en las afueras de una casa a ver si el jugador de fútbol famoso me da una entrevista, tengo más de 22 años de carrera televisiva y yo ya no hago eso. Ya pagué mi derecho de piso en la televisión señoras y señores yo voy invitada yo nunca voy a donde no me invita “, indicó la conductora muy enfática.

Por otro lado, Magaly aclaró que Jefferson Farfán la invitó a su casa y habían quedado en cenar juntos. “Ahora, ¿cómo llegamos a hasta su casa?, porque él nos invitó a su casa”, indicó.

Con estas declaraciones la pionera de programas de farándula desmiente la versión de muchos medios. ¿Cuál será la verdad?. Cabe resaltar que, Magaly aclaró que tenía pruebas de todo lo que dijo.