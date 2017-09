Magaly Medina: “Korina es un mal ejemplo”

Ante la sorpresiva orden que per­mite que Korina Rivadeneira se quede en nuestro país, Magaly Medina comentó que le parece sospechoso este hecho debido a que se dio minutos antes del partido de Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018.

“Fue su pataleta y su pa­taleta se enfrentó a Migracio­nes y al final le dieron la razón. Lo suspicaz es preguntarse ¿por qué recién se da a conocer esta resolución minutos antes del partido?”, comentó la periodista.

Asimismo, la pelirroja añadió que este hecho puede generar un mal precedente en la justicia peruana. “Esperemos que esto no sirva de mal ejemplo para que uno pueda enfrentarse a la autoridad y luego lo premien con una resolución que le permita quedarse en el país”, refirió la periodista.

“KORINA DE HUMO”

Otro de los críticos del caso de Korina Rivadeira, es Rodrigo González ‘Peluchín’, quien no dudó en comentar contra la resolución que permite que se quede en el Perú. “Por qué no salen a decir que es ‘Korina de humo’, ¿ahora si está bien? qué raro. Porque Mario se fue del reality, luego a tu papá le amarras las patas y lo encierras, no volvió a amenazar, a opinar, no peleaba con nadie, promocionaba solo su música y de pronto todo salió a su favor”, comentó el conductor de ‘Amor, amor, amor’, quien mientras hacía estos comentarios curio­samente se cayó la señal de Latina.

“Según nos indican por redes sociales, hace varios minutos se cayó la señal de Latina en muchos lugares de nuestra ciudad justo cuando pasábamos la nota de Korina Rivadeneira”, indicó el barbón.

ALAN ENVÍA MENSAJE A VENECA

La polémica sentencia que anula la expul­sión de la exguerrera de Perú sigue causando controversia. Esta vez, el expresidente de la Re­pública, Alan García utilizó su cuenta de twitter para felicitar al matrimonio Hart Rivadeneira por el triunfo ante el poder Judicial. “Felicita­ciones a Korina Rivadeneira y a Mario Hart por su triunfo sobre la arbitrariedad y la manía persecutoria de los malos funcionarios”, cita le mensaje.

“KORINA AÚN SEGUIRÁ EN LA CLANDESTINIDAD”

De otro lado, el abogado Walter Chinchay, dijo que pese a la resolución que favorece a la venezolana, ella aún no puede salir de la clandestinidad debido a que su sentencia está sujeta a la apelación. “Ella tiene que man­tenerse en la clandestinidad hasta que no exista la ejecución anticipada a la sentencia que disponga que así sea”, dijo el letrado.

Finalmente, Chinchay señaló que le parece extraña la celeridad con la que han resuelto el caso de la modelo. “Me parece curioso que el juez del 6to juzgado, que fue quien el 4 de julio asumió la competencia y la sentencia de la acción de amparo se haya dado el 21 de agosto del 2017 cuando usualmente se demoran 9 meses”, acotó.