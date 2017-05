Magaly Medina: “Korina estafó al país”

La periodista Magaly Medina arremetió nuevamente contra Korina Rivadeneira. Esta vez, la popular ‘urraca’ crítico duramente a la venezolana por no arreglar su situación migratoria y evadir impuestos en pleno programa en vivo.

“Parece que Cancillería tiene la última palabra en este caso. Hábeas o no hábeas, o acción de amparo, veremos qué pasa en los últimos días. Lo que sí es cierto es que después de tantos años esta chica vivió en el Perú y no pudo arreglar sus papeles. Durante muchos años la vimos en televisión, en eventos, programas… Entonces lo que ganaba no lo tributaba. Todos estos años estafó al país”, dijo una enérgica Medina en ’90 Matinal’.

Defienden a veneca

A su vez, un diputado venezolano salió en defensa de la venezolana y, al igual que la modelo, pidió al Presidente de la República que revise el caso de su paisana. “Situación de Korina en Perú es la lucha d miles de venezolanos q luchan por la vida ante la dictadura d Maduro @ppkamigo”, citó Julio Montoya en Twitter.

Da con palo a Paolo

De otro lado, Magaly se burló de Paolo Guerrero al asegurar que debe estar muy afectado por la reciente relación entre Cristian Meier y su ex, Alondra García Miró.

“Si no mete goles Paolo, si se deprime, esto es la causante, Cristian Meier (…) Paolo ha dejado de hacer goles de verdad desde que está saliendo (Alondra) con Cristian”, dijo irónicamente Medina tras presentar un informe sobre la nueva parejita de ‘Chollywood’.