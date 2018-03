VÍDEO | Magaly Medina llora en vivo al escuchar el caso de joven arrastrado por serenos al vender desayuno

La conductora de “La Purita Verdad”, Magaly Medina derramó algunas lágrimas tras entrevistar a Juan Cruz, el joven universitario que fue agredido por un sereno de Miraflores el pasado miércoles. El caso, que ha conmocionado a todo el país, también conmovió a la periodista.

El muchacho, muy apenado explicó que su trabajo servía para solventar sus estudios. “Estaba llorando porque no había vendido nada y se habían llevado las cosas. Me cuesta mucho trabajo hacer todo esto (vender en la vía pública) porque lo hago por mis estudios y por mi papá que no puede trabajar”, agregó.

Ante las palabras del joven, la periodista contó que ella atravesó por situaciones similares. ” Yo me pongo en tu lugar, porque al igual que tú yo no tenía como solventar mis estudios”. Además, le comunicó al joven que la institución en la que estudia solventará el resto de sus estudios.

“Tú te lo mereces. Certus es la misma organización dueña de nuestro canal. En este canal también tenemos corazón. En este canal, críticas al margen, nosotros valoramos al peruano de a pie. Porque este es el peruano del que nos sentimos orgullosos. Este es el peruano que quisiéramos tener en casa”, dijo la conductora.

MIN: 56:50

LEE TAMBIÉN