Magaly Medina: “Los ampays ya pasaron de moda”

Con los nervios de una debutante pero decidida a ganar nuevamente terreno en los espectáculos. Así regresa Magaly Medina, la urraca, la bruja, como quieran llamarla retoma el su horario de las 9:00 p.m este lunes 14 por ATV. Sabe que lo tiempos cambiaron en estas épocas de millenials y redes sociales; no promete ampays, ni bombas pero asegura una propuesta diferente en entretenimiento. Y “si no les gusta pueden cambiar de canal o criticarme como siempre”, responde la conductora.

-¿Sientes temor por este regreso a la televisión?

A mí no se me pasa los nervios de debutante, aquel que diga que no siente nervios ante un nuevo programa entonces está mintiendo.

-¿Te fuiste de Latina por el tema Paolo Guerrero?

Ahí lo dueños del canal no saben que sus gerentes tienen su agenda personal y para la que trabajan. Yo si me resentí por la falta de apoyo porque creo que ningún periodista puede ser levantado del aire por sus ideas, yo hice un comentario en mis redes y si no voy a tener libertad de expresión mejor me voy.

-¿Cuál es la bomba para este lunes?

¿La bomba? No podemos adelantar nada porque tengo a todo el equipo trabajando, esperemos que el programa les agrade. No necesariamente tenemos bomba porque ya no estamos en la época del ampay, yo lo sé y lo he dicho, esto es una nueva propuesta de entretenimiento.

-¿Sientes que por ti la gente se cuida más, los peloteros?

Ya se cuidan hace tiempo, ¿acaso no tiene su bunker Jefferson Farfán? Ellos ya no están exhibiéndose por ahí. Ya el término ampay creo que tuvo su época pero ahora ya no funcionan. Con la época del Instagram, el selfie y YouTube, en que todo el mundo se graba así mismo ya no hay ampay que valga.

-¿Invitarías a Tilsa Lozano a tu programa? Ella dice que iría, claro previo pago…

Las puertas de mi programa no están cerradas para nadie, pero ¿pagarle? Nosotros somos un programa ‘chihuan’ (risas) y no creo que podría pagarle lo que ella suele pedir. No estamos en las épocas de ‘El valor de la verdad’.

-Sigues pensando en la posibilidad de hacer las paces con el futbolista Paolo Guerrero…

Está invitado públicamente al programa, ojala se dé. Sería una jalada de orejas a los políticos de este país que andan peleando como perros y gatos. Ojalá se dé, eso lo está viendo mi equipo de producción.

-¿Y a Jefferson Farfán que no quiso hablar contigo en Rusia?

Yo tengo que sentarme con Jefferson, con él sí me tengo que sentar aunque sea con una taza de café para que me cuente qué realmente pasó porque fueron tantas versiones que se dieron. Con él si me sentaré para cuadrarlo y decirle qué esas cosas no se hacen, a una dama no se le deja esperando en la sala de su casa.

-Qué opinas que ahora las chicas reality conducen programas de espectáculos…

Bueno eso es lo que ha degenerado los programas de espectáculos, yo no los veo, he estado dedicada a ver Netflix todo este tiempo. Estos dos últimos años me he dedicado a mi matrimonio y vida privada. Estoy disfrutando salir de mis cuarteles de invierno y venir a afrontar este reto.

-Hablando de tu vida personal, Tilsa dio a entender que tu esposo también tiene su bunker y hasta te podría dar la dirección…

Que me dé para presentar mis papeles de divorcio. El día que alguien haga eso definitivamente ya saben ustedes lo que pasa. Pero mi esposo ya hizo todas las tonterías del mundo cuando estuvo soltero, ha sido un hijo de su madre, ha hecho lo que ha querido pero por ahora está casado y confío en él.

-¿Tal vez a Tilsa le fastidia tu felicidad?

Ay que le fastidie, pobrecita cómo le ha ido. Uno que nunca la oficializó, que la tenía arrinconada, que tenía mujer y luego regresó con la mujer. Y, el otro de parranda mientras ella estaba criando hijos en la casa, no debe ser fácil.

-¿Crees que es infeliz?

Sí debe ser, creo que es bastante envidiosa. Creo que mi felicidad le da envidia a mucha gente, tengo un marido que me trata como una reina, que no es mantenido y me engríe. Soy afortunada de tener un hombre así a mi lado.

DATO:

Ney Guerrero contó que se encontró con Guerrero en una actuación de colegio de su hija y dice que no vio resentimiento para nada. Intenta hablar con doña Peta para dejar atrás los malos entendidos. Sobre las críticas a su logo ‘Magaly TeVe, la firme’ que se parece al de Adal Ramones, Magaly dijo que en tv no hay nada nuevo. ¿Y por qué no criticas el de Cinescape también?.