Magaly Medina pone el pecho por Sheyla Rojas en su programa

Indignada, así se mostró Magaly Medina con Alicia Pavón, hermana de Antonio Pavón, quien a través de las redes sociales despotricó contra Sheyla Rojas. Según reveló la ‘pelirroja’, la española le habría dicho que su familia tiene la intención de quitarle la patria potestad de Antoñito a la conductora de ‘Estás en todas’.

“El día que nos hemos ido de acá el viernes (…) tú me dijiste: ‘tía, esta es la primera parte, la segunda va a empezar ahora’, y ahí me dijiste claramente que van a ir judicialmente a quitarle el hijo a Sheyla”, sostuvo en su programa ‘Magaly TV, la firme’.

Según contó Magaly, ella recibió una llamada de Sheyla Rojas, donde le dio a conocer algunos pormenores que atraviesa con Pavón. “Me dijo que tu hermano quería quedarse en Estados Unidos con el bebé porque había colegio gratis y que trabajaría una vez a la semana, pero que ella le pasara dinero”, precisó Magaly.

De otro lado, la popular ‘urraca’ se solidarizó con Sheyla Rojas, quien apareció ante sus cámaras llorando en una notaría de Lima. “Con Sheyla podemos tener cincuenta diferencias, pero a mí hay una cosa que me revienta el forro, el corazón y el alma, y es que se trate de arrebatar a una madre a su hijo, porque se me ocurre, porque trabaja pues y no puede cuidar al niño, porque el niño está solo”, sentenció.

Finalmente, la ex chica reality habría señalado que no recibe dinero por parte del torero para la manutención de su hijo: “Me dice que no le pasa los 1500 soles que Antonio aseguró acá que le pasaba, me dice que desde octubre ella no recibe ni siquiera 1500 soles”.