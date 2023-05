Compartir Facebook

Magaly Medina habló en su último programa sobre la actitud que tuvo la Policía Nacional del Perú con el conocido cantante «Arcángel».

El sábado 20 de mayo se realizó un festival de música de reggaeton el cual prometió juntar a las principales figuras del género, sin embargo, el esperado concierto no fue muy bien recibido por el público.

¿Que pasó con «Arcángel»?

A pesar de haber sido calificado como uno de los peores eventos, otro incidente marcó este día.

Y es que, la PNP intervino de manera inesperada al cantante «Arcángel» de una manera que deja mucho que desear.

Los agentes policiales hicieron bajar de su vehículo al artista para revisarlo de la misma manera hicieron con sus amigos.

El cantante lo tomó de buena manera y acotó que sólo hacían su trabajo.

Magaly arremete

Por su lado, la conductora no se quedó callada y no dudo en opinar sobre este desafortunado e incómodo momento.

“A mí me parece un abuso de poder, me parece innecesario”, empezó diciendo la conductora.

Además, dejo en claro que, ante cualquier intervención de esa índole, los agentes policiales deben tener una orden que justifique la revisión de los implicados.

«Tú paras el carro y el vehículo y quieres los papeles del vehículo y del que maneja”, acotó la «Urraca».

Es por ello que, la periodista afirmó que esos comportamientos son los que los condenan para que los ciudadanos estén en su contra.

Volvería al Perú

Asimismo, el artista no dudó en contar su experiencia en el concierto y recalcó que considera venir más veces al Perú así lo revisen continuamente.

«Yo la paso bien cada vez que piso este país, me lo pueden hacer la próxima vez (la detención), que como quiera la voy a pasar cabrón. No tengo problema. Me pueden revisar todas las veces que quieran», dijo el estadounidense.

Incluso, se animó a expresar su cariño hacia el Perú pues valora todo el cariño que siempre recibe de la gente.