Tras la reciente publicación de Magaly Medina muchos usuarios le dejaron todo tipo de críticas a la conductora, quien no dudó en responderlas.

Luego de que la conductora de espectáculos perdiera su juicio por difamación contra Jefferson Farfán la condenaron a 20 meses de prisión suspendida. Además deberá pagar 100 mil soles de reparación civil al futbolista. Sin embargo, al parecer la periodista estaría tomando las cosas con tranquilidad, pues hasta se atrevió a publicar una llamativa foto en redes sociales.

No obstante, muchos usuarios de internet no pasaron la situación por alto y no dudaron en criticar a la conductora mediante los comentarios. Ante esto Magaly decidió defenderse y se tomó el tiempo de responder a las críticas de sus detractores mediante sus redes sociales.

Magaly responde críticas de usuarios

Mediante su cuenta de Instagram, Magaly publicó un llamativo video donde se le ve luciendo su silueta usando un body. Además, no dudó en escribir un contundente mensaje que acompaña su publicación.

“¡Ni buena, ni mala! ‘Solo una mujer que va por la vida con la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta’”, escribió la conductora en la publicación.

Esto llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudir la actitud de la periodista por mostrarse segura de sí misma. Sin embargo, también aparecieron detractores de la ‘Urraca’, quienes no dudaron en criticar su forma de vestir.

“Qué vergüenza ajena hacer el ridículo a esa edad. Ya no tiene 18 años”, escribió un usuario en los comentarios. No obstante, la conductora no dudó en defenderse. “¿Vergüenza? ¿Por qué? Me siento espectacular y me veo igual”, le respondió.

“Tú no entendiste nada. Bataclana es un término castizo que utilizaba para referirme a las vedettes de manera sarcástica”, respondió la periodista a otro usuario que la tildó de “bataclana” por como se mostraba vestida.

Por otro lado, también hubieron quienes vincularon la descripción que dejó en su publicación con la sentencia que recibió la periodista.

“Ya anda paga nomás los 100 mil soles a mi sobrino. Con ese billete, que se ganó gracias a que tu lengua te gana, se va a ir de compras”, expresó un usuario. Magaly no dejó pasar esto por alto y arremetió contra él. “Cómo se nota que tú andas en la más absoluta ignorancia en lo que leyes se refiere”, indicó.

Asó también respondió a otro usuario que dijo que la periodista se estaba convirtiendo en eso que tanto criticaba. “La ignorancia es atrevida”, respondió.