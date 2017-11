Magaly Medina se pelea con hinchas

La figura de Latina, Magaly Medina, se enfrentó a los cibernautas que le dijeron de todo y hasta le recordaron su pasado en la cárcel cuando en su twitter oficial comentó sobre la suspensión de Paolo Guerrero y el resultado analítico adverso en las pruebas de antidopaje. La ‘Urraca’ calificó de ‘ídolo de barro’ al querido futbolista y recibió una artillería de insultos, sin embargo no que quedó callada y respondió a sus detractores.

Todo comenzó cuando el periodista deportivo Erick Osores comentó que existe la posibilidad de que Paolo estuvo con alguien que consume droga, como el caso de un golfista guatemalteco que dio positivo en una prueba de antidopaje. Medina compartió el enlace de la explicación de Osores con el siguiente mensaje: “Algunos periodistas ensayan los argumentos más rocambolescos cuando se trata de justificar a sus ídolos”.

Tras su tuit le recordaron que ella fue a la cárcel por mentir sobre Guerrero y respondió: “¡Uy que miedo! No hay que tocar a los ídolos con pies de barro… ¿A qué viene eso ahora? Por sostener mi verdad me iría cien veces presa”. “No se gasten amenazando”, fue su segundo mensaje a un cibernauta.

Una hincha le escribió: “Con el fúttbol no te metas, todos amamos nuestra camiseta y estamos con Paolo en las buenas y malas, así de unidos siempre #YoCreoEnPaolo”. Ante ello, Magaly arremetió: “¿Y tú me vas a prohibir que opine lo que me da la gana? ¡Por favor!”.

Pero los peores burlas vinieron cuando la periodista de ‘90 Matinal’ de Latina se pone a criticar al capitán de la Selección Nacional y escribe en Twitter que no sabe lo que significa “resultado analítico adverso”. “Te falta criterio, capacidad y cultura Magaly Medina para opinar y menos criticar a Paolo Guerrero. CIERRA EL PICO”, escribió un admirador el ‘depredador’.(