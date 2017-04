Magaly Medina: “Se podría anular el matrimonio de Korina y Mario”

Esta mañana en “90 Matinal”, la periodista Magaly Medina nuevamente habló sobre Korina Rivadeneira y Mario Hart, y las ciertas irregularidades que tendría este polémico matrimonio con la Municipalidad de Huaral.

Magaly acotó que la pareja no tomó con seriedad el matrimonio y que sería muy probable que se anule. “Esta pareja no tomó el matrimonio con seriedad porque cuando uno decide dar ese paso tan importante en nuestras vidas tiene que hacerlo con todas las de la ley, y si una municipalidad te pide ciertos requisitos tienes que cumplirlos no saltarte la norma, saltarte la ley, y ver si acá lo hago fácil y no me piden mi partida”, señaló.

Pero todo no quedó ahí, Magaly también se fue contra Migraciones al no tener en cuenta los papeles de algunos extranjeros que radican en nuestro país.