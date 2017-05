Magaly Medina sobre caso Edu Saettone: “Así es la justicia, unos tienen corona otros no”

Esta mañana en “90 Matinal”, la periodista Magaly Medina arremetió contra Edu Saettone, luego de que el Poder Judicial determinara que el músico tendría que cumplir su condena en total libertad, después de ser hallado culpable de atropellar y matar a María Elena Coronado de Galeno.

“Dice Edu Saettone que él no se apareció ante la justicia porque consideró que seis años de prisión que le dieron en primera instancia era una condena desproporcionada. Él se desapareció, no, él estaba prófugo de la justicia ante las narices de la justicia misma y ahorita se aparece porque ya tiene una condena exculpatoria”, señaló.

Pero todo no quedó ahí, pues la popular ‘Urraca’ siguió. “Él [Edu Saettone] dice que [la condena] fue desproporcionada porque no estaba a alta velocidad y no había consumido nada, y por qué se negó a hacerse el examen toxicológico, si no había consumido nada. Bien raro, pero así es la justicia, unos tienen corona otros no”, sentenció.

