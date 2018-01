¡NO LE CREE! Magaly no suelta a Yordy Reyna

Luego que el futbolista Yordy Reyna asegurara que no conocía a la voleibolista Alexandra Chocano y negara que la haya llevado al departamento de Miraflores donde falleció, según la necropsia de “muerte natural”, la periodista Magaly Medina utilizó su cuenta de Twitter para mandar un contundente mensaje al pelotero.

“La única que podría desmentirlo murió en el departamento que él alquilaba. Ahora, Reyna busca desligarse de un escándalo que lo perseguirá por siempre”, indicó la ‘Urraca’.

Los seguidores de la pelirroja le brindaron su respaldo, pues muchos creen que las cosas no están claras en la muerte de la jovencita. “La justicia no está para los pobres solo para los que tienen dinero tremenda corrupción, hay lo limpiaron”, “Así es, siento una gran pena por sus padres, porque no encontrarán justicia”, “Bien que conocía a la otra amiguita y él sabía que ambas eran menor de edad. Sí falleció por causas naturales porque seguir mintiendo, acá hay gato encerrado”, se lee en los comentarios.

REYNA DE RELAX

Por su parte, el futbolista se mostró relajado cantando reggaetón en Instagram mientras manejaba su auto. ‘Déjala que vuelva’ del dúo Piso21 y ‘Eres material sensual’ de Raes, fueron los temas que entonó el jugador.

“Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió. Baby no quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder… Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo”, se le oye cantar al morenaje.