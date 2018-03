Magaly responde a Ricardo Rondón

La conductora de televisión Magaly Medina no aguantó que el periodista Ricardo Rondón le restriegue que su programa ‘La purita verdad’ no supera en rating a ‘América espectáculos’ y a través de las redes sociales le envió un contundente mensaje aparentemente con la finalidad que no vuelva a mencionar el espacio que conduce en Latina.

“Deben estar bien preocupados en América (Televisión), para darme tanta atención. 3 puntos no deberían poner nervioso a nadie. O sí?”, dijo la popular ‘Urraca’ a través de su cuenta de Instagram, adjuntando una fotografía de Ricardo Rondón de cuando comparó el rating de su programa y ‘América espectáculos’ en ‘En boca de todos’.

Como se recuerda, hace algunos días Ricardo Rondó apareció en el mencionado espacio de América Televisión con un pizarra e hizo referencia que el programa ‘La Purita verdad’ solo alcanzó “3” puntos de rating, mientras que ‘América Espectáculos’ arrasó con 10.3.

“Hace tiempo que no hacía mi cartulina como en el colegio, esto no es burla, cuando buscamos ser objetivos las cosas se dicen claras, acá no nos burlamos de nadie, acá hablamos las cosas como son y de manera frontal”, sostuvo en ese momento Rondón.

Cabe indicar que el panelista de ‘En boca de todos’ fue quien reveló que el futbolista Jefferson Farfán choteó a Magaly Medina en Moscú.