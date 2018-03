Tremendo roche que se llevó Magaly Medina al ser rechazada por Jefferson Farfán

La dejó con los crespos hechos. Luego que se afirmara que Magaly Medina viajó a Rusia para tener una entrevista exclusiva con el futbolista Jefferson Farfán para su programa ‘La purita verdad’, aprovechando que Latina tiene los derechos exclusivos de la transmisión del mundial, al final la periodista se quedó con el micro en la mano porque el jugador peruano no quiso un encuentro con ella.

Así señaló Ricardo Rondón en el programa ‘En boca de todos’, asegurando que una fuente confiable quien le dijo que la ‘Urraca’ se presentó a los entrenamientos del club Lokomotiv, donde milita la popular ‘Foquita’- para buscarlo pero este cuando la vio se dio media vuelta porque no piensa hablar con ella para nada luego de haberlo atacarlo tantos años en su programa y hasta calificarlo de ‘jugadorazo’.

“La señora Magaly efectivamente viajó a hacer una exclusiva con Jefferson Farfán, colgó incluso fotos en sus redes sociales anunciando que estaba en Rusia. Ella viajó para buscar una primicia y entrevistarlo pero qué fue lo que sucedió. Me contaron que Magaly fue a buscarlo a los entrenamientos de su club, lo esperó pacientemente y qué fue lo que sucedió. Aparece Jefferson, la miró, se dio media vuelta y se retiró… no le brindó ninguna entrevista. Subió a las instalaciones de su club y dijo ‘yo no voy a brindar ninguna entrevista a la señora Magaly’”, comentó el veterano periodista de espectáculos.

Cundo Tula Rodríguez le increpó de que tenga cuidado por soltar una noticia sin confirmar, Rondón aseveró: “Siempre he sido responsable de lo que digo y no voy a revelar mi fuente. Pero hay que tener un poco de sentido común para recordar todo lo que ella ha dicho de él”.

Ricardo le recordó a Magaly las veces que rajó de Farfán, entre ellas sus polémicas frases: ‘Si Gareca no te convoca, mejor sé bombero’, ‘ahora llegas a la selección y llegan sin totó, qué bailarás’.