Magaly Medina respondió a las amenazas que le hizo Cuto Guadalupe durante sus declaraciones que hizo esta mañana tras el ampay de su esposa.

Esta mañana, Cuto Guadalupe brindó declaraciones a la prensa acerca del ampay de su esposa. El exfutbolista arremetió contra Magaly y la amenazó por supuestamente ser la responsable de dañar a su familia.

Tras esto, Magaly no se guardó nada y durante su programa respondió a las amenazas que recibió del futbolista.

¿Que dijo Magaly?

Magaly empezó calificando al Cuto Guadalupe de «patán» y señaló que ella no tuvo la culpa de su humillación, sino su esposa.

«Hoy, el ‘Cuto’ Guadalupe, se ha portado como un patán, porque en lugar de irse y enfrentar a quien lo humillo públicamente y le ha faltado el respeto al compromiso de su relación, no he sido yo. A él ni a otra persona le debo respeto, solo le debo fidelidad a mi marido. Parecía que yo lo había traicionado», expresó enérgicamente.

Además, la conductora dio su opinión sobre las declaraciones del exfutbolista. Al igual que otros conductores, indicó que Cuto debió calmarse antes de dar cualquier acusación.

«Yo le hubiera aconsejado al Cuto que se tome un té de tila o una manzanilla, que vaya al médico, que le den una pastilla, que lo calmen y ponga la mente en frío. Cuando uno tiene que tomar decisiones y hablarle a un público, creo que uno tiene que estar con la mente fría», comentó la conductora.

La periodista también se mostró indignada tras las amenazas que recibió del exfutbolista e indicó que no piensa tolerar ese tipo de acciones.

«El ya ha dicho que si me encuentra no sabe lo que va a hacer, cosa que me parece una amenaza física intolerable. A mí ningún hombre me puede venir a cuadrar por mis opiniones. Soy una periodista y comunicadora que los viene a divertir todas las noches y por eso nadie tiene derecho a insultarme», expresó.

Magaly no sería la única ofendida, pues la conductora salió en defensa de su reportera, quien habría sido afrontada por el exfutbolista.

«El Cuto Guadalupe se aprovechó de la multitud y ha ofendido seriamente a quien no tiene porqué pagar los platos rotos, que es una reportera que trabaja hace poco tiempo con nosotros. No tenía porque enfrentársele de esa manera tan violenta. Ese es un hecho violento que desde esta tribuna yo censuro totalmente», indicó.

Revela la identidad del hombre que estuvo con la esposa del Cuto

La conductora reveló la identidad del hombre que salió del hotel junto a la esposa de Cuto Guadalupe. Se trataría de Luis Ticona, el Gerente Senior de Operaciones de la minera Las Bambas.

Además, Luis también tiene un compromiso y estaría casado como lo indica su DNI. Su pareja se llamaría Yvonne Goche, con quien luce muy feliz en las redes sociales.

Le recordó su denuncia por violencia física

La periodista también aprovechó para recordarle a Cuto la denuncia que le hizo su expareja por violencia física. Ella había asistido a declarar al programa de Magaly en el 2019 y denunció los maltratos que sufrió por parte del exfutbolista.

Su expareja contó que el exfutbolista la golpeaba cuando estaba ebrio y luego se escusaba porque «no sabía lo que hacía».

Este reportaje enfureció a Cuto quien desmintió a su pareja y pidió que se mostraran las pruebas. Además, la cuestionó por haber denunciado el hecho en un programa de espectáculos y no en una comisaría.