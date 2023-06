Compartir Facebook

Magaly Medina recordó a su papa en su último programa y afirmó que será la primera fecha del Día del Padre sin abrazarlo.

Un emotivo momento vivió la conductora al saludar a todos los padres este domingo en su día, por lo que no pasó por alto a su padre a quien también saludo y recordó como un admirable hombre.

Entre lágrimas

Medina aprovecho su última edición para reconocer la labor de todos los buenos padres del Perú y ofrecerles un caluroso saludo.

Incluso, hizo hincapié en valorar y aprovechar a los padres en vida pues es ahí donde uno debe ser agradecido.

«Este será mi primer día del padre sin el hombre que más he amado en mi vida y el hombre que creo que más me va a amar y me amará por siempre aún desde allá (en el cielo)», expresó con lágrimas en los ojos.

La pelirroja trato de no quebrarse pero si evidenció un semblante cabizbajo por no tener a su padre al lado.

Llamado a la sociedad

Por otro lado, la conductora hizo un breve análisis de la importancia que tiene el padre en la vida de los hijos.

Y recalcó que antes las mujeres asumían esas dos funciones pero en la actualidad el padre ya asume el rol completo de llamarse «papá».

«Yo creo que el padre tiene un papel preponderante, importantísimo en la vida de sus hijos. Por eso, yo no entiendo como algunas madres les impiden a sus padres a ver a sus hijos», acotó.

Incluso, recalcó que la presencia paterna es fundamental para el desarrollo mental del menor hijo.

«Debido a nuestra cultura machista, siempre nos han criado haciéndonos sentir que la madre tiene la responsabilidad del desarrollo de sus hijos y yo creo que no es así», dijo la «Urraca».

¿Qué le pasó a su padre?

La noche del miércoles 22 de marzo falleció Don Luis Medina Carpio progenitor de Magaly.

A través de un comunicado la conductora anuncio el fallecimiento de su padre a los 93 años.

Don Luis venía atravesando problemas graves en su salud lo que lo fue deteriorando.

«Lo internamos muy temprano en la clínica, tiene neumonía. Lo hemos internado para estabilizarlo”, dijo la periodista para un diario local.

Al velorio llegaron personajes conocidos del medio siendo uno de ellos su ex mejor amiga Jessica Newton.

A pesar de sus diferencias la empresaria de modas le hizo llegar a Medina sus condolencias en uno de los momentos más difíciles de su vida.