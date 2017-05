Magaly sobre el Miss Perú: “Hay que enseñarle a las misses que la inteligencia es belleza”

Luego de que se dejara entrever que Magaly Medina podría ser parte del jurado del certamen de belleza, “Miss Perú”, la periodista declaró que estaría encantada de particiapr e incluso brindaría algunos consejos para las postulantes.

“Yo les puedo enseñar (a las mujeres) que no nacieron con el cuerpo de ella (Marina Mora) o con la cara de ella, tan bonita o cómo una mujer puede ser bonita e interesante. La inteligencia es belleza, eso es lo que hay que enseñarle a esas misses”, señaló Magaly.

Pero todo no quedó ahí, también respondió a una de sus detractoras Marina Mora. “¿Quién le ha dicho a ella que una mujer inteligente no es bella? Hay mujeres que piensan que la belleza está solo en lo físico, pero a ella (Marina Mora) no le vamos a enseñar eso. Por cierto, a mí misma me considero una mujer guapísima. ¡Cómo no voy a saber de belleza!”, finalizó.