Magaly Solier anuncia que actuará en cuatro películas para el 2025

Tras sus preocupantes apariciones en televisión, Magaly Solier reveló que ya cuenta con próximos proyectos. Entre estos, confirmó 4 participaciones en películas para el año 2025.

Proyectos cinematográficos para el 2025

La popular actriz Magaly Solier brindó declaraciones a un medio de comunicación local, donde señalo que a pesar de todo lo que está atravesando, ya ha confirmado actuar en cuatro largometrajes para el 2025. Estas revelaciones sorprendieron a los cibernautas, quienes la acusaron de estar imaginándose cosas.

»Cuatro directores me aceptaron, pero para el 2025» señaló la actriz en la entrevista a lo que el entrevistador le pide confirmar si tiene películas para grabar en el 2025 y la actriz indicó: »Obviamente porque siempre es así, o sea, para el próximo año», dando entender que las firmas de contrato de hacen en años anteriores al rodaje.

En la entrevista también se le consultó acerca de cómo es su modo de trabajo, tratándose de una actriz con una trayectoria de peso en el Perú.

“Yo no hago casting, a mí me llaman constantemente para casting y le digo: Si tú quieres qué yo esté dentro de tu película muy bien, pero me pides que haga casting por cuestiones de seguridad y ¿Sabes qué? Primero mira todo mi trabajo y si te conviene ya y si no, no. Esa es la representación, la base principal del respeto hacia un actor o actriz”, indicó la protagonista de ‘La Teta Asustada’.

Magaly Solier rechazó casting para Transformers 6

En la entrevista, la actriz también sorprendió a varios usuarios en internet al revelar que decidió no hacer el casting para participar en la película ‘Transformers 6’ cuando grabaron en Cusco tras “problemas familiares”.

“Entramos a una megaproducción, yo iba a estar en Transformers y ya filmaron en Cusco, y no pude por cuestiones, problemas familiares, tú dices ‘Adiós, no puedo, discúlpenme’, pero para estar en Transformers, hay que hacer casting y en ese casting, el Perú dice tal actriz”, explicó la artista.

“Entonces, a ver cuánto al comenzar, a ver si pasas el casting recién negocias. El manager por supuesto. Yo soy simplemente un peón con mi pico, o sea mi pico es mi boca, entonces tuve problemas y rechacé Transformers, ya no estuve dentro”, añadió.

Magaly Solier aclaró que prefirió dar prioridad a sus motivos personales y decirle adiós al proyecto de Hollywood.

“No te conviene ingresar a Transformers o al mundo de Hollywood cuando estás débil, no puedes ingresar así”, manifestó la actriz huantina.