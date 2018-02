Magdyel triste por final de ‘Colorina’

Magdyel Ugaz anunció el final de la telenovela ‘Colorina’ de América Televisión. Pese a las críticas que recibió en su momento, la actriz señaló que disfrutó con el personaje y espera que el público también. “En la ficción me he sentido bastante madre. La Colorina tenía una carga fuerte, dramática y estoy triste porque ya se termina”, comentó Magdyel.

Durante la alfombra roja de la obra teatral ‘Celular’ en el Teatro Marsano, adelantó que se alista a filmar una película peruano-argentina con Gianfranco Quatrini sobre dos mujeres que quieren tener un hijo. “Me parece un personaje maravilloso que la vida me está regalando, en estos tiempos, hablar de estos temas me parece importante y es una comedia también y es refrescante. Me encanta la idea de hacer cine”, acotó.