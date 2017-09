Magdyel Ugaz: “No hay apología a la prostitución”

Luego que Karina Calmet criticara la presentación del musical de ‘Colorina’ en ‘El gran show’, señalando que “glorificaron la prostitución, en un musical”, la protagonista de la telenovela, Magdyel Ugaz, salió al frente y defendió su personaje indicando que no buscan hacer apología al oficio más antiguo del mundo.

“Yo no voy a decir que soy una defensora de las trabajadoras sexuales pero pienso que ahora me siento más cercana a ellas. Creo que esta novela no busca hacer apología a la prostitución, pero de alguna manera podemos acercarnos y podemos ser un poco más humanos, porque siento que son personas muy discriminadas y creo que no hay derecho a eso porque son seres humanos como nosotros, que sienten, piensan y tienen corazón”, comentó la actriz.

“Creo que no debemos de rasgarnos las vestiduras ni debemos mirar con el rabillo del ojo, debemos de sensibilizarnos todos”, añadió Magdyel.

Por su parte, la productora de ‘Colorina’, Michelle Alexander, dijo que no le da importancia a los comentarios de Calmet. “No le doy ninguna importancia a lo que Karina dijo porque me parece ignorante ese tipo de comentarios, además critican antes de ver la telenovela. Ella también criticó lo de ‘El Gran Show’ cuando ese es un programa de baile, de entretenimiento”, comentó Michelle.