¡Maicelo hará historia en el box!

Con un récord de 25 victorias, Jonathan Maicelo tiene todo listo para lograr el título mundial de box de los pesos ligeros. Este 20 de mayo el boxeador peruano enfrentará al mexicano Raymundo Beltrán en una eliminatoria a realizarse en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Voy a superar cualquier reto con tal de alcanzar el título. Te soy sincero, no tengo nada que temer de Beltrán. Me siento muy motivado y enfocado en mi preparación. Ese día me veo celebrando con la bandera de Perú”, señaló Maicelo, quien a sus 33 años es parte del Top Rank.

La empresa de comunicación integral Speedy Group, reafirmando su compromiso en el apoyo al deporte nacional, auspiciará la contienda del primer peruano que peleará a través de la cadena de televisión mundial HBO, y dependiendo del resultado, Maicelo estaría apto para disputar el título mundial.

Cabe señalar que, Maicelo tiene un registro de 25 peleas ganadas, 2 perdidas, 12 victorias por knock-out, y 1 combate nulo; mientras que su contrincante Ray Beltrán, ex sparring de Manny Pacquiao, acumula 32 peleas ganadas, 7 perdidas, 1 empate, 20 knock-out, y 1 combate nulo.