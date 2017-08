Mamá de Evelyn: “No le encontraron dólares falsos”

Marilú Vene­gas, madre de Evelyn Vela, se comunicó con el programa ‘Beto a saber’ y relató los terribles momentos de la captura de la exbailarina en el aeropuer­to de Miami, Estados Unidos. “Yo llegué con ella y dijeron que tenía que pasar a una oficina para ver unos temas, yo estaba esperando ahí y de repente salió ella y me dijo que tenía una investigación, que estaba siendo detenida y que contacte con un abogado. Es todo lo que yo supe”, relató doña Marilú en el programa ‘Beto a saber’.

Asimismo, aseguró que a la exvedette no le encontraron ni un solo dólar falso. “A ella no le encontraron ni un solo billete solo me dijeron que se trataba de una investigación, que yo lo podía corroborar bus­cando ayuda con un abogado y eso hice”, acotó.