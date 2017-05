Doña Maribel Arcila, madre de Korina Rivadeneira, habló sobre las irregularidades que existieron en el matrimonio de su hija con Mario Hart. “Claro, no hizo sus papeles a tiempo y eso es un error”, comentó Arcila desde las Vegas, en una entrevista para Reporte Semanal.

“No sean tan negativos. No metan a mi hija en tantas cosas. Solo les pido con mucho respeto a todos que no hablen tan mal de mi hija. Ella siente que Perú es su país. Apóyenla no es una mala persona”, agregó Arcila.