Mamá de Micheille Soifer prefiere a Erick Sabater

Mientras que Micheille Soifer se indignó porque su ex Erick Sabater le robó un beso durante una competencia de ‘Esto es guerra’, su madre Kathy Cárdenas dijo que le gusta el modelo como yerno y se mostró de lo más feliz de la posibilidad que se reconcilien.

“Sí me gusta Erick como yerno”, fue lo primero que afirmó la mamá de Michi que puso en evidencia los verdaderos sentimientos de su engreída hacia Erick. “Yo la conozco a Micheille, yo sé lo que ella sintió”, aseguró muy sonriente doña Kathy que se volvió a reencontrar con Sabater en el programa ‘En boca de todos’ y no dudó en darle un efusivo abrazo para nuestro lente fotográfico.

Erick por su parte tomó en gracia que su expareja hay quedado en shock luego que le diera un beso. “Eso causan los besos de Erick Sabater ¿Qué puedo hacer? Personalmente, le pido disculpas si se sintió ofendida, mi intención nunca fue esa”, dijo Erick que añadió que Micheille “rompió las reglas” del juego.

Por su parte Soifer se mostró ofendida por la acción de su ex pareja. ” A usted le habrá gustado el beso, pero a mí me pareció una falta de respeto porque yo no estoy en un concurso de ‘The choise'”, comentó ofuscada. (K.C)