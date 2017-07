Mamá de Milechi basurea a Jazmín

“Si le dan a conducir un programa tiene que aprender a conducir, por lo menos estudiar algo de locución u oratoria. Hay que respetar a una persona mayor, no decir: ella cree que es un mercado, yo creo que el mercado lo hace ella. Si me invitan o llaman para responder por lo que hizo Patricio, pregunten por eso, no para rememorar cosas de hace 100 años que dicen que hizo mi hija”, arremetió doña Martha Valcárcel contra Jazmín Pinedo, de quien asegura miente sobre su hija y su pasado en ‘Esto es guerra’. Sobre las lágrimas de ‘Milechi’ en ‘EGS’, expresó que por ser una persona pública está expuesta a muchas críticas. “Tiene que tratar de soportar, en el camino se aprende”, puntualizó.