Mamá de Milechi: “Dejen de hablar mal de mi hija”

Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa sacó las garras por su hija, luego que el programa ‘Espectáculos’ recordara el pasado amoroso de la modelo. Ella se comunicó en vivo con Jazmín Pinedo y calificó de ‘mercado’ al panel del programa de la ‘chinita’.

“Como mamá me altero porque sé lo que he cridado y me duele en el alma de que sigan machacando deshonras en la vida de mi hija, eso es una pena, dejen de hablar mal de mi hija. Hay personas que son mamá y cuando sus hijos crezcan van a sentir lo que es que toquen a tus hijos”, comentó.

Pero al ser consultada sobre la actitud que tuvo Patricio Quiñones con una reportera de ‘Amor amor amor’, doña Martha dijo que cada uno responde por sus actos. “Cosa de otras personas ella no tiene que responder, cada uno responde por sus actos”.