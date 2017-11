Mamá de Milett Figueroa: “No es quitamaridos”

Indignada, así se mostró Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien se comunicó vía telefónica con Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre y aclaró a los conductores que su hija no le ha quitado el novio a nadie como se ha venido diciendo en las últimas semanas. Además señaló que el honor de una mujer no se vende ni se compra.

“No voy a permitir más que digan que mi hija quitó maridos y destrozó hogares, así digan lo que digan así no es, sino lo prueban, eso se tiene que probar, porque para destruir un honor tiene un precio”, señaló la progenitora de ‘Milechi’.

Por su parte, ‘Peluchín’ le recordó que las pruebas salieron en su momento; sin embargo, la señora Martha continuó defendiendo el honor de su hija. “Ya zanjaron todos los problemas, yo no tengo nada más que agregar y creo que debe existir respeto. Mi hija no para en la farándula, ella sólo se dedica a trabajar y trabajar… Las burlas que hacen Gigi y tú no me interesan”, mencionó doña Martha.

“¡Basta ya! háganse cargo, no solo se maltrata a una mujer pegándole, sino también maltratándola psicológicamente y eso ya no lo voy a permitir. Con el honor de mi hija nadie se juega, basta de destruir honores de una mujer”, acotó la mamá de Milett.