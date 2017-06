Mamá de Milett Figueroa le hace el ‘pare’ a Jazmin Pinedo

Durante el programa en vivo de espectáculos, la llamada realizada por la mamá de Milett Figueroa interrumpió con la transmisión para sacar cara por su hija, ya que la conductora, Jazmin Pinedo, habría realizado ciertos comentarios que no gustaron para nada a la señora Martha.

“Basta de meterse con mi hija y decir cosas que son calumniosas (…) Jazmín has las cosas bien hechas”, exigió la mamá de la popular ‘Milechi’, quien se mostró ofuscada por las declaraciones brindadas por la ‘chinita’ en contra de su hija.

El fuerte carácter de Jazmín Pinedo no se hizo esperar, ya que al no poder controlar a doña Martha, la conductora también se mostró alterada e incómoda. “Usted podrá ser mayor que yo por 60 años, pero usted nunca ha trabajado en televisión”, le dijo la ex integrante de Esto es Guerra.