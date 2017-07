Mamá de ‘Pato’ defiende a su hijo de Sheyla

La mamá de Patricio Parodi, doña Verónica Alcalá, puso en su sitio a Sheyla Rojas por estar opinando de los amoríos de su hijo en diferentes medios de comunicación. En un contundente mensaje a través de sus redes sociales, la señora le dejó en claro a la ‘guerrera’ que nunca estará de acuerdo con los calificativos que le lanzó a su engreído.

“No estuve, ni estaré de acuerdo con todo lo que dijiste en un medio, ni avalaré calificativos que no pudiste o no quisiste rectificar, pero con todo y eso, quiero que sepas que me dio mucha alegría ver a mi pequeño dar sus pasitos después de su operación, me siento muy feliz por eso, ojalá y pueda verlo pronto”, posteó doña Verónica en Instagram.

Tras el mensaje, la guerrera compartió una foto de ella en la misma red social, adjuntando un extenso texto, en clara alusión a su exsuegra: “De verdad, yo ya dejé de estar pendiente de un montón de cosas, a mí no me provoca aclararle a nadie, quién soy mientras yo esté al tanto de mi situación las dudas ajenas, no me importan, tampoco si me quieren o me odian”.

Cabe indicar que la última vez que Sheyla Rojas opinó sobre Patricio Parodi fue en una extensa entrevista que le hicieron en el programa ‘En boca de Todos’.

CERO BRONCAS

Al respecto, Verónica Alcalá aseguró a las cámaras de ‘Amor, amor, amor’ que no tiene ningún problema con la guerrera y que llevan una buena relación amical. “No, no. Con ella todo bien”, dijo.