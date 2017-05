Mamá de Patricio no pasa a Flavia Laos como nuera

Parece que la joven actriz Flavia Laos la tendrá bien difícil para ser aceptada en la familia del guerrero Patricio Parodi. Tras los fuertes rumores de un posible romance entre la protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’, la mamá del ‘Pato’ habló para el programa ‘Estás en todas” y señaló que aún mantienen una gran amistad con Sheyla Rojas, expareja de su hijo.

“Claro que la quiero a Sheyla, siempre chateamos, a mí me cuenta sus cosas. Entre ella y yo quedan las cosas que conversamos”, dijo la señora Verónica cuando Nicola Porcella quiso saber si la exguerrera le había comentado sobre Flavia.

Pero eso no fue todo, esta indicó que no cree que Flavia le guste a su engreído y hasta dijo que era ‘chata’. “No sé si le guste, no sé, no creo. ¿Muy chata? No sé, creo que sí. La verdad que no la conozco, la he visto en televisión no más”, comentó.

La mamá de Parodi también se animó a comentar sobre Rosángela Espinoza y Alejandra Baigorria, quien también han sido vinculadas a su hijo ahora que terminó con Sheyla. “No las conozco, solamente de televisión”, agregó y añadió que por ahora no sé si Patricio está soltero o con pareja.

“La verdad yo no sé nada, Patricio sólo me cuenta sus cosas básicas. Está más tranquilo, eso es lo importante. Está más con la familia, nos invita al cine a todos”, finalizó.