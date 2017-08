Mamá de Rosángela raja del nuevo novio de su hija

Rosángela Espinoza se mostró contenta tras inaugurar su tienda en Gamarra; sin embargo, la sonrisa le duró poco luego que su propia madre confesara en vivo que no le gusta su nueva pareja. Y es que doña Blanca demostró no tener una buena imagen del empresario Ricardo Arrieta ni mucho menos está de acuerdo con dicha relación.

“Mira, lo que es físico a mí no me importa, a mí lo que me interesa es lo que tiene dentro de él, no me gustan las personas cuando les gusta las fiestas, que sea bohemios, no me gusta”, expresó en referencia al arquitecto. Ante lo ocurrido, Rosángela no supo cómo actuar y solo optó por conversar con uno de los vendedores de su tienda mientras su madre no dejaba de lanzar sus dardos, teniendo que interrumpirla para hablar de otros temas.