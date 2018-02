Mamá de Zambrano asegura que su pesadilla terminó

La mamá del futbolista Carlos Zambrano salió al frente y dejó en claro que nunca deseó que Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, sea condenado a dos meses de prisión en el penal Ancón 2 tras difamar a su hijo en el programa ‘El valor de la verdad’. Ella se mostró muy afectada por la situación, pero satisfecha porque limpió la imagen del popular ‘León’.

“La gente puede pensar que he metido a la cárcel a un inocente. Tengo sentimientos encontrados, yo no hubiera querido que este chico (‘Zorro’) vaya a prisión, porque no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pienso en su madre, pero ¿ellos pensaron en mí cuando dañó la imagen de mi hijo? No pensaron, he llorado mucho por este tema”, dijo con la voz entrecortada doña Mara de Zambrano en entrevista con ‘La banda del chino’.

“Si se disculpaba, yo iba a dejar ahí el tema (…) Ahora he limpiado la imagen de mi hijo, yo no lo he condenado, yo le puse las pruebas a mis abogados y el juez hizo eso. No me alegra, sé que la cárcel es dura, pero su soberbia lo llegó a esto”, sostuvo.

Tras darse a conocer la sentencia del ‘Zorro’, doña Mara también cuenta que su hijo le dijo: “Viejita esperemos que ahora sí estés tranquila, la pesadilla terminó”.

‘ZORRO’ DESAFÍA A LA LEY

Por su parte, el abogado de la familia Zambrano comentó que están a la espera “que la sala resuelva” tras el rechazo del ‘habeas corpus’ que presentó el ‘Zorro’. “En declaraciones, este señor indica que no lo van a callar con lo que está pasado y va a salir peor, prácticamente está desafiando al sistema judicial peruano”, sostuvo el letrado.