Mamás de peloteros lloraran por clasificación

Las señoras Felicita Castrillón y Nancy Cortijo, progenitoras de los jugadores, Luis Advíncula y Renato Tapia respectivamente, se mostraron emocionados por el homenaje que le rindieron en El gran show a sus hijos, quienes llevaron a nuestro país al Mundial Rusia 2018.

“He llorado de la emoción, desde chiquitito a él (Tapia) le gustaba el futbol, me decían: ‘este niño de grande va ser futbolista’. Ahora me han estado llamando un montón de personas que lo conocen desde pequeño, me dicen: ‘que le dije seño’”, contó doña Nancy.

Al preguntarle sobre lo que piensa del detalle de la selección con Paolo Guerrero, la mami de Renato reveló: “Todos los muchachos están tristes. De un momento a otro dijeron que Paolo no podía jugar”.

Por su parte, la madre de Advíncula aseguró que su engreído “ha regresado con todo” a la selección y que “sería bonito” ir a Rusia para verlo jugar.