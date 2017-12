Manchay vibrará con el conciertazo de Katy Jara

¡Agárrate Manchay! Katy jara anunció por su cuenta de Facebook oficial que hoy estará junto a toda su linda gente de Manchay a partir de la 1:00 pm, para bailar con los mejores éxitos de la música suñeña.

‘La reina del sur’ se encuentra preparándose para subir a los escenarios del sur de Lima y demostrar a todo su público que la vocalista de Banda Mix hará retumbar el escenario como en cada presentación.

El martes, la cantante publicó en sus redes sociales una fotografía donde indicó estar preparándose para el conciertazo de hoy con su linda gente de Manchay.

“¡Ensayito Mix! Mañana con mi Banda en ‘Domingos de Fiesta’ . Estaré cantando y regalando mucha Cumbia, desde las 12 del día en la conducción y a las 2: 00 pm con mis chicos ‘bandamixeros‘”, posteó para todos sus seguidores de Facebook.

Los seguidores de la cantante podrán gozar de esta presentación en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook de Katy Jara, asimismo, los cibernautas podrán comentar e interactuar por los comentarios de la red social mencionada.

Recuerda que, los mejores éxitos de Katy Jara junto a Banda Mix sólo lo escuchas por tu radio número uno en cumbia Karibeña ¡Sí suena! en los 94.9 FM o también llamando al 251 1170 para ser parte de tu secuencia favorita de los #Karibepedidos.

Por si aún no has escuchado ‘Ya no llores‘, te dejamos este ‘exitazo’ de la cantante sureña, para que no te despegues con lo mejor de la cumbia que sólo te da tu radio Karibeña ¡Sí suena!