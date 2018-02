‘Manolín’ vive de milagro

Después de un mes de ausencia de los escenarios, el líder de la popular agrupación ‘Los Peloteros Jaraneros’, ‘Manolín’ reaparece esta noche en el set de ‘Fiesta Karibeña’ y cuenta que se viene recuperando de una delicada operación, donde le extirparon un tumor maligno en el cerebro que lo llevó a estar quince días en coma.

“Me extirparon un tumor al cerebro. El 8 de diciembre tuve un cuadro de cinco convulsiones y me llevaron de emergencia a UCI, se me complicó con los riñones, los pulmones, me indujeron al coma por 15 días. Navidad y el Año Nuevo la pasé en el Rebagliati y recién me han dado de alta el 14 de enero”, contó el cantante.

‘Manolín’, adelantó a diario Karibeña que tomará tres meses de descanso para recuperarse por completo, pero que su orquesta continuará con sus presentaciones. “He venido al programa de Nílver porque él es mi amigo. Ahora me tengo que cuidar bien, por eso estaré de descanso por un tiempo. Lamentablemente también tengo una trombosis a la yugular que es bastante delicado y por eso tengo que cuidarme, cada cuatro días me hago un examen donde me miden el rango de coagulación”, acotó el artista.(V.Rondón)

DATO: ‘Los Peloteros Jaraneros’ se presentan esta noche en el programa ‘Fiesta Karibeña’, que va de 8:00 a 10:00 de la noche por Exitosa TV y bajo la conducción de Nílver Huárac.