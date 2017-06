Manolo Rojas confiesa ser un abuelo ‘chocho’

Siempre estamos acostumbrados a ver al cómico Manolo Rojas sobre un escenario llevando alegría a través del humor. Sin embargo, detrás del robusto actor cómico se encuentras sus dos grandes tesoros: sus nietas.

“Soy padre de dos hijos (Manuel y Ruby) y la paternidad es un sentimiento diferente. Ahora soy abuelo de dos niñas (Zoe y Laryza) y es un cariño doble, es satisfactorio tener a un hijo de tu hijo. Soy un abuelo recontra chocho y ellas son mi orgullo”, comenta el humorista.

Hoy, Manolo se irá a comer un rico chancho al Palo a Huaral, tierra que lo vio nacer, en compañía de su padre, don Raúl Rojas. “Mi padre siempre me acompañaba cuando trabajaba en la calle, él me decía que no tenga vergüenza, es mi fan”, dijo el humorista. (V.R.)