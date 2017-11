Manolo Rojas es un “pisado”

El cómico Manolo Rojas confirmó que protagonizarán la película dirigida por Carlos Landeo, ‘El manual del pisado’, cuyo rodaje inicia en enero de 2018 y en donde compartirá roles con la exvedette Amparo Brambilla. Sobre su personaje dijo que se siente identificado y reconoció que alguna vez fue un pisado.

“Será mi primer protagónico en el cine, estoy muy feliz. ¿Si es parte de mi historia (risas)? Debo reconocer que en algún momento me he doblegado ante mi pareja, no sé si eso es pisado pero he tenido que hacer cosas que me han pedido”, dijo y ahora prefiere estar soltero.

“Creo que en una pareja debe existir la palabra compartida, esta película al final dejará un mensaje para tratar de llevar un buen matrimonio. ¿Si me molesta que me digan pisado? No, pero ahora solo soy pisado por mis dos nietas (risas), ellas hacen conmigo lo que quieran”. indicó el cómico.