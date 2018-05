Diego Armando Maradona compara su caso con el de Paolo Guerrero y desata polémica

El astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, le dedicó un mensaje bastante extenso a nuestro seleccionado Paolo Guerrero, quien viene atravesando una sanción de 14 meses impuesta por el TAS. Ante esta lamentable noticia, personajes de todo el mundo se han pronunciado, y uno de ellos fue él.

En el mensaje de Facebook, el jugador condenó la sanción de la FIFA, sin embargo lo que causó polémica fue que se comparó con el ‘Depredador’ sin tener al parecer conocimiento en ele tema, al decir que la institución debería de ayudarlo a curarse de esta enfermedad porque solo fue un error, más no castigarlo. Recordemos que el astro del fútbol años atrás vivió una sanción por haber consumido cocaína.

“Si la nueva FIFA condena a aquellos jugadores que hacen feliz a la gente, por haber cometido un error, no deberían sacarle el trabajo, deberían ayudarlo a curarse. Porque esto es una enfermedad. No es cuestión de ponerle una crema. No. Esto es una enfermedad maligna!”, aseguró en redes sociales.