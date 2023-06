Compartir Facebook

Marco Antonio Guerrero llegó a la cabina de Radio Karibeña como primer invitado del programa ‘Ke Rica Mañana’ conducido por Leysi Suárez y Marco Antonio Ibarra.

El famoso artista de cumbia, Marco Antonio Guerrero llegó al programa para promocionar su tema «Mentías» en el programa presentado por Leysi Suárez. Se reencontraron luego de ocho años y pasaron una divertida secuencia para sus oyentes.

¡Full chamba!

En una divertida secuencia de ‘Los Ex’ en el programa radial, Leysi y Marco Antonio recordaron aquellos momentos cuando se conocieron. Marco Antonio recordó que la locutora del programa siempre fue full chamba.

«Veo que su carrera siempre va en ascendencia y para mí, eso es una alegría. Yo la conocí así luchadora, es muy trabajadora, bastante dedicada a su trabajo, obsesionada diría yo«, comenta Marco Antonio Guerrero, quién siempre veía en ella unas ganas de salir adelante con su esfuerzo.

Cuando Leysi vendía su panetón

También recordaron aquella vez que Leysi le dijo a Marco Antonio Guerrero: «Voy a vender mi panetón», cuando tenían una relación. El cantante cuenta que se puso muy celoso por todo lo que veía y lo molestaban.

«En ese tiempo, yo me sentía celoso. Yo decía cómo es posible que vas a vender tu panetón, porque en todos lados decía: ‘Se vende panetón de Deysi’, y Leysi me decía: ‘Mira Marco, es un panetón con bastante fruta, tiene bastante bromato», recuerdan entre risas los artistas.

Luego Leysi salió a decir: «Marco, si tú no me mantenías… ¿Cómo yo me iba a mantener? Tenía que vender mi panetón pues, trabajar. Tengo que decir las cosas como son».

Marco Antonio se defiende que en aquel tiempo, la cumbia no andaba por buen camino y no era tan rentable como lo es ahora: «En ese entonces había bajado la cumbia, yo dejaba de lado mi ego para que ella se sienta, entonces yo dejaba que invite los almuerzos (risas)».

Llegó para promocionar su tema «Mentías»

Marco Antonio siguió promocionando su tema ‘Mentías’ en el programa. También ha estrenado el videoclip oficial de la canción, además este nuevo éxito ya está disponible en todas las plataformas digitales.

«Estoy promocionando el tema que se llama «Mentías» que grabé hace unos años, pero la gente lo está pidiendo bastante por TikTok. Dedícasela a las personas que le han hecho daño alguna vez en su vida», comenta Marco Antonio Guerrero.

«¿Te lo puedo dedicar Marco? Pero es ‘Mentías’ antes, tiempo pasado», comenta Leysi cuando Marco Antonio presentó su canción, pero el cantante lo tomó de la mejor manera y pasaron un divertido momento lleno de los éxitos del artista en el programa ‘Ke Rica Mañana’.

También, los artistas recordaron que esta canción se grabó hace más de 8 años. Que incluso, Leysi Suárez y Marco Antonio Guerrero grabaron un videoclip que finalmente nunca llegó a publicarse.