Marco Antonio Guerrero hace su debut en ‘Ojitos hechiceros 2’

No se duerme en sus laureles. El cantante cumbiambero Marco Antonio Guerrero, hizo su debut en la actuación a través de la novela ‘Ojitos hechiceros 2’, donde se interpretó a sí mismo y compartió escenas con el ‘Juli’ y ‘Nicole’.

-¿Qué tal la experiencia de participar en ‘Ojitos hechiceros’?

Me han dado la oportunidad de tener un par de escenas para participar como invitado, lo bueno es que me hacen participar con mi nombre, como el artista que soy. Para mí ha sido una nueva experiencia, estoy contento porque he compartido roles con Sebastián Monteghirfo (‘Juli’), Laly Goyzueta (‘Nicole’) y toda la producción de Del Barrio son unos capos.

¿Qué tema cantarás?

Justamente en este capítulo que aparezco, canto junto al ‘Juli’ el tema ‘Copa de vino’, que es una canción muy bonita que lancé en Radio Karibeña y ya suena en la novela, además de un tema nuevo que se llama ‘Olvídate de mí’.

-¿Te esperabas esta invitación?

La verdad es que no, esperaba que solo me llamen para la musicalización, para mí ha sido una experiencia bonita y de mucho aprendizaje. En mis planes está formarme un poco más como actor porque esta experiencia me ha gustado.

-¿Eso quiere decir que aceptarías una nueva propuesta?

Por supuesto, si hay bien, sino igual, la seguimos buscando porque uno tiene que buscar oportunidades y aprovecharlas; no esperar a que llegue. (V. Rondón)